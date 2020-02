Le Conseil fédéral s'exprimera lundi sur l'affaire Crypto devant le Bureau du Conseil national. Il a décidé mercredi de déléguer à cet effet le chancelier Walter Thurnherr. L'enjeu des discussions sera l'ouverture d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP).

Le gouvernement a évidemment fait le point sur l'affaire Crypto lors de sa séance mercredi, a déclaré à la presse son porte-parole André Simonazzi. Interrogé sur le choix du chancelier, il a estimé que c'était le meilleur représentant possible du Conseil fédéral pour discuter d'une question plutôt formelle. Selon lui, un seul Etat potentiellement espionné a réagi officiellement.

Le Bureau du National souhaite entendre le gouvernement le premier jour de la session avant de trancher sur une initiative parlementaire socialiste réclamant l'institution d'une CEP. Il votera sur le sujet dans la foulée de l'audition, a annoncé le Bureau il y a deux semaines.

Rien n'est joué

Rien n'est joué à ce stade. La commission d'enquête parlementaire est l'instrument le plus fort du Parlement, elle n'a été utilisée que quatre fois dans l'histoire suisse. Contrairement à la gauche, le PLR et le PDC semblent toutefois vouloir attendre d'abord les conclusions des enquêtes du Conseil fédéral et de la Délégation des commission de gestion. Leurs résultats sont attendus en juin.

L'affaire a éclaté il y a quinze jours. La CIA et les services de renseignement allemands (BND) auraient, durant des dizaines d'années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l'entreprise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers.

Les deux services de renseignement ont acheté l'entreprise zougoise à parts égales en 1970, en passant par une fondation du Liechtenstein. Le BND a quitté l'opération en 1993. Mais les Etats-Unis ont prolongé les écoutes jusqu'en 2018 au moins, selon des recherches conjointes de l'émission de la SRF Rundschau, de ZDF et du Washington Post. (ats/nxp)