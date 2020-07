Le sommet alpin Agassizhorn doit conserver son nom, même si le glaciologue Louis Agassiz a promu des thèses racistes. Malgré le mouvement actuel de lutte contre les discriminations raciales, les trois communes qui se partagent la montagne n'ont pas changé d'avis.

Après avoir longuement discuté de la question, Guttannen (BE), Grindelwald (BE) et Fieschertal (VS) ont décidé de «s'abstenir de renommer l'Agassizhorn», ont-elles fait savoir jeudi matin à Keystone-ATS via une prise de position commune. Même si toutes trois «prennent clairement leurs distances face aux théories sombres de Louis Agassiz», un changement de nom ne pourra toutefois pas changer l'Histoire.

Grindelwald avait déjà fait connaître sa décision la veille, par la voix de son maire Beat Bucher. Les trois communes avaient déjà répondu négativement en 2010 à une demande du comité «Démonter Louis Agassiz», qui voulait rebaptiser l'Agassizhorn, qui culmine à 4000 mètres. Quelque 2500 personnes du monde entier avaient signé une pétition.

Occasion ratée?

Le comité, constitué autour de l'historien Hans Fässler, a de nouveau fait une tentative en lien avec le mouvement Black Lives Matter, qui veut lutter contre les discriminations raciales. Hans Fässler se dit déçu de ce choix.

Le sommet n'a pas été nommé ainsi pour rendre hommage au glaciologue mais parce que ce dernier avait dirigé une expédition en 1840, qui y avait conduit. Le chercheur Louis Agassiz n'était pas alors un scientifique renommé.

L'historien aimerait que le Conseil fédéral corrige le tir. Le gouvernement n'a jamais voulu s'en mêler. En 2007, il avait fait savoir qu'il n'était pas compétent pour nommer ou renommer des montagnes. L'Office fédéral de la topographie ne reprend que les noms choisis. Il y a eu une exception en 1863 quand le Conseil fédéral a choisi le nom de la Pointe Dufour.

Neuchâtel: Espace débaptisé

A Neuchâtel, la Ville a débaptisé en 2019 l'Espace Louis-Agassiz, qui se situe à la Faculté des lettres de l'Université, pour le renommer Tilo Frey, une des premières femmes élues au Parlement fédéral en 1971.

La décision du Conseil communal de Neuchâtel avait suscité la polémique. L'exécutif avait précisé qu'il ne souhaitait pas éliminer à tout prix la place de Louis Agassiz puisque de nombreuses traces du glaciologue, cofondateur de l'Université de Neuchâtel et du Musée d'histoire naturelle du chef-lieu, sont toujours visibles en ville de Neuchâtel.

Louis Agassiz, né à Môtier (FR) en 1807, a émigré aux Etats-Unis, où il est devenu une sommité scientifique reconnue. Il est décédé en 1873. (ats/Le Matin)