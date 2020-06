Même si les nouvelles sont chaque jour plutôt réjouissantes, l’épidémie de coronavirus n’est pas terminée en Suisse. Des rebonds sont envisageables, une deuxième vague possible.

Reste qu’avec l’ouverture des frontières, samedi dernier, et la fin officielle de l'état de «situation extraordinaire», ce vendredi, nous sommes dans une nouvelle phase. C’est l’occasion de faire un bilan statistique de l’épidémie en Suisse en dix points. Un bilan basé sur les données de l’office fédéral de la santé publique (OFSP) de mardi après-midi – les chiffres des cantons peuvent être différents.

1. Un bilan mitigé

Selon Berne, 31 146 personnes ont été touchées par le virus dans le pays, soit 363 cas pour 100 000 habitants. Et on dénombre 1678 décès. Le nombre de morts par millions d’habitants en Suisse est bien moindre qu’en Belgique, au Royaume-Uni en Italie ou en Espagne. Mais supérieur à beaucoup d’autres pays. Notons que selon les chiffres du site corona-data, basé sur les déclarations des cantons, nous en somme à quelque 1950 décès.

2. Un pic loin derrière

On enregistre actuellement 10 à 20 nouveaux cas par jour. Et presque plus aucun décès. Par comparaison, selon les données à la base du Rapport quotidien sur la situation épidémiologique en Suisse, le pays a enregistré jusqu’à 1464 nouveaux malades le 23 mars. Et un triste record de 60 décès le 2 avril.

3. Le trio latin

Les trois cantons les plus endeuillés par l’épidémie sont le Tessin, avec 312 morts, Vaud, avec 300 décès, puis Genève, 286. On retrouve ce même trio pour l’incidences de cas. 1050 pour 100 000 habitants à Genève. 930 au Tessin. 696 dans le canton de Vaud.

4. Des cantons épargnés

Seuls deux cantons n’ont pas été endeuillés par l’épidémie: on ne dénombre en effet aucun mort à Obwald et en Appenzell Rhodes-Intérieures. Schaffhouse (2 décès), Nidwald (3), Appenzell Rhodes-Extérieure (3) et le Jura (4) comptent également moins de 5 morts. Les trois cantons où l’incidence de cas positifs par rapport à la population est la plus faible sont la Thurgovie (129 pour 100 000 habitants), Appenzell Rhodes-Intérieures (124) et Schaffhouse (100).

5. Un bébé, des «jeunes»

L’âge des victimes suisses du coronavirus va de 0 à 108 ans. Le bébé était originaire d’Argovie, avait contracté la maladie à l’étranger et était décédé fin mai à l’hôpital pour enfants de Zurich. La seconde victime la plus jeune est un Genevois de 31 ans. On dénombre cinq décès parmi les 30-39 ans. Et quatre parmi les 40-49 ans.

6. écrasante majorité de seniors

Ces exceptions ne doivent pas cacher que l’épidémie a principalement fauché des vies parmi les plus âgés: près de 90% des victimes avaient au moins 70 ans. On dénombre en détail 339 morts parmi les 70-79 ans, soit 20% du total. Et surtout 1163 chez les plus de 80 ans, soit 69% du total. L’âge médian des décédés est de 84 ans.

7. Des hospitalisations à tout âge

Les plus jeunes n’ont cependant pas été épargnés, développant parfois des formes sévères de la maladie. Ainsi les plus de 70 ans ne représentent «plus que» 55% des près de 4000 hospitalisations recensées dans le pays. 17% concernent des personnes entre 60 et 69 ans, 14% de 50-59 ans et 7% de 40-49 ans.

8. Femmes malades, hommes morts

Les femmes ont été davantage touchées par le virus: quelque 16 800 cas pour 14 200 chez les hommes. Mais les décès sont majoritairement masculins, à 58%, avec quelque 970 morts chez les hommes contre 710 chez les femmes. Une statistique qu’on retrouve ailleurs dans le monde. Les femmes seraient moins victimes du coronavirus grâce à de meilleures réponses immunitaires et la santé des hommes serait globalement moins bonne, avec davantage de maladies cardiaques, pulmonaires ou encore plus de tabagisme.

9. Autre maladie systématique

On le savait avant l’arrivée de l’épidémie et ça s'est confirmé: les victimes du virus souffraient presque toutes d’une autre pathologie. Ainsi, pour les «1582 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes», 97% avaient au moins une maladie préexistante. Les plus fréquentes étant l'hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

10. Près d’un demi-million de tests

465 722 tests ont été effectués en Suisse pour détecter une infection au coronavirus. 8% d’entre eux se sont avéré positifs.

Renaud Michiels