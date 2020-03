Il faisait beau samedi dernier, dans la région biennoise comme partout ailleurs. La population en a profité pour s'oxygéner. À 18h25, avant le coucher du soleil, l'agression d'une femme dans la forêt de Brügg a été signalée à la police cantonale bernoise. Le méfait s'est déroulé sur la piste du parcours Vita.

La femme agressée n'a pas été blessée. Elle a réussi à prendre la fuite en courant en direction des jardins familiaux Möösli-Brügg.

Selon les déclarations de la victime, elle aurait remarqué un peu plus tôt, la présence suspecte d’un homme âgé de 20 à 25 ans et de corpulence svelte au niveau d'une place de jeu située à côté d'un coin de pique-nique, vers les anneaux. Le suspect portait une veste de type doudoune de couleur rouge, des jeans et un pull à capuchon noir.

Détention provisoire

Le Ministère public régional Jura bernois-Seeland précise que «dans le cadre de l’enquête un homme soupçonné être en lien avec l’agression a été placé en détention provisoire». La police cantonale bernoise recherche des témoins pour clarifier son implication et les circonstances de l’agression.

Toutes les personnes ayant remarqué la présence de l’homme répondant au signalement sur le parcours Vita ou dans les environs des jardins familiaux «ou ayant observé quelque chose de suspect» sont priées de s’annoncer.

Vincent Donzé