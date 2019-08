A la suite de la condamnation de deux agriculteurs des Brenets (NE), reconnus notamment coupables de lésions corporelles graves par négligence, le canton de Neuchâtel va renforcer ses contrôles. Le but est de détecter les situations d'abus.

Le Tribunal de première instance des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné jeudi deux agriculteurs, à respectivement huit et six mois de prison ainsi qu'à des peines de 180 jours-amende, le tout avec sursis, pour avoir omis de porter secours à un Kosovar engagé au noir.

Les paysans ont été aussi reconnus coupables d'usure et de lésions corporelles graves par négligence, selon Arcinfo. «Compte tenu de la gravité des faits», un renforcement des contrôles sera effectué, a indiqué la Chancellerie d'Etat.

Ils seront effectués par le Service de l’emploi et son office des relations et des conditions de travail. Toute infraction aux dispositions légales entraînera une dénonciation pénale, a ajouté le canton.

Salaire minimum de 17,02 francs

Le Département de l'économie et de l'action sociale a notamment rappelé que le salaire minimum dans le canton est de 20,02 francs de l'heure (13e salaire inclus) pour 2019.

Dans le domaine agricole et viticole, qui constitue une exception prévue dans la loi, le montant est de 17,02 francs de l’heure. Le maximum d’heures hebdomadaires, fixé en fonction du type d’exploitation, ne peut en aucun cas excéder, en moyenne annuelle, 52 heures par semaine.

Selon les chiffres de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV), 664 exploitations agricoles sont actives sur le territoire neuchâtelois, représentant une main-d’oeuvre totale de 2277 personnes, dont 1373 à plein temps. Sur 2277 personnes, 2056 étaient de nationalité suisse et 221 de nationalité étrangère. Sur les 2056 personnes de nationalité suisse, 1765 personnes proviennent de la main-d’oeuvre familiale. (ats/nxp)