Le 20 mai, le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé qu'à la fin du même mois il n'y aurait plus d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT) octroyée dans le cadre de l'assurance-chômage aux petits patrons de PME et aux personnes occupant une position similaire. Par ailleurs, les indemnités allouées dans le cadre du régime APG aux personnes touchées indirectement par les mesures de lutte contre le coronavirus ont été supprimées au 16 mai.

Quelles mesures pour qui ne peut travailler?

A l'Heure des question ce lundi au Conseil national, les élu(e)s Jacqueline Badran (PS/ZH) et David Zuberbühler (UDC/AE) s'étonnent que de telles décisions aient été prises aussi rapidement, alors que certains secteurs économiques – notamment tout le domaine événementiel – continuent de subir les conséquences de l'arrêt obligatoire de leurs activités. Le second pose deux questions à Guy Parmelin: «Le Conseil fédéral ne prend-il pas le risque de voir des milliers d'entreprises se retrouver dans une situation précaire? Quelles mesures d'urgence prend-il pour soutenir financièrement les secteurs qui continuent d'être frappés par l'interdiction de manifestation?»

Mesures prolongées jusqu'à mi-septembre?

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national s'est également inquiétée de cette situation et a déposé deux motions pour la poursuite du versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la poursuite du droit à l’allocation pour perte de gain (APG). Adoptées par une bonne majorité de la CSSS, ces motions demandent au Conseil fédéral de prolonger ces prestations jusqu’à la mi-septembre.

Pour une solution plus proche...

Mais, c'est là que le bât blesse, comme le relève Benjamin Roduit (PDC/VS), le Conseil fédéral a fait savoir à la CSSS qu'il ne se prononcera sur ces motions que «d'ici la session d'automne 2020». Un peu tard, car ces questions sont liées à l'état d'urgence et à l'ordonnance covid-19 qui prend fin justement à mi-septembre... Le Valaisan demande au Conseil fédéral s'il entend trouver une solution plus rapide, avant qu'il ne soit effectivement trop tard pour beaucoup de gens encore en difficulté.

Eric Felley