Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une récente étude menée par l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) révèle que 377'000 personnes, soit plus de 4% de la population suisse, est atteinte dans sa capacité à voir. Un chiffre revu à la hausse (+16%) par rapport à l'étude précédente datant de 2012. Si la grande majorité dispose encore d’un certain potentiel visuel, 50'000 sont pourtant aveugles et 57'000 sont atteintes de surdicécité, elles cumulent à la fois handicap visuel et de l’ouïe.

«En raison de la croissance de la population et de celle des seniors, souligne Carol Lagrange, responsable des relations publiques, l'UCBA estime que le nombre de personnes en situation de handicap visuel ou de surdicécité augmentera encore drastiquement ces prochaines décennies. En 2029 déjà, un demi-million de personnes vivra avec une malvoyance, une cécité ou une surdicécité et dix ans plus tard ce chiffre se montera vraisemblablement à 600'000.»

L’UCBA, dont l’antenne romande est à Lausanne, s’est justement donné pour but d’améliorer les conditions de vie des populations concernées. Elle dispose de quelque 500 moyens auxiliaires qui vont de la balance parlante, au gilet sécuritaire en passant par des chablons pour signer. Elle favorise la recherche et forme des spécialistes en réadaptation qualifiés pour aider les personnes en situations de handicap dans leur vie quotidienne. «Ce personnel soignant a généralement déjà une base d’ergothérapie avant de suivre les cours spécifiques de l’UCBA, ajoute la responsable des relations publiques. L’une de ses missions consiste à permettre à la personne handicapée de jouir du plus d’autonomie possible. Mais celles qui sont complètement sourdes et aveugles, elles ne pourront jamais se déplacer à l’extérieur sans accompagnants. Elles se font comprendre soit par la communication haptique, un système de signes basé sur des contacts physiques. Soit par le Lorm, un alphabet tactile qui se pratique par pression des doigts.»

Améliorer la vie des couples grâce à la LoRo

Quant à la Loterie Romande, elle soutient une étude menée par l’UCBA depuis 2018 et qui s’achèvera l’an prochain. Elle devrait permettra d’améliorer sensiblement la vie des couples dont l’un des membres est en situation de handicap. «Nous avons constaté, poursuit Carol Lagrange, que de nombreux couples ne survivent pas quand l’un des membres souffre d’un handicap sensoriel. Nous voulons justement comprendre parmi les couples qui ont malgré tout tenu le coup, ce que nous pouvons apprendre d’eux afin d’améliorer la vie des autres couples.»