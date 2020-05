Une alliance de circonstance lance un appel de la dernière chance au Parlement fédéral pour qu'il trouve une solution nationale au problème du paiement des loyers commerciaux. C'est mardi que le Conseil national traitera d'une proposition visant à ce que les locataires commerciaux ne paient qu'une partie – 30% – de leurs loyers durant la période où ils n'ont pas pu utiliser leurs locaux.

«Massivement frappés»

«La situation est grave car les locataires commerciaux qui sont concernés directement ou indirectement par les mesures du Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie de Covid-19 sont massivement frappés», écrit un communiqué signé par Gastrosuisse, l'Asloca, Coiffure Suisse, l'Association suisse des centres de fitness et des associations alémanique et tessinoise de locataires commerciaux.

Retrait de la taskforce

Cette alliance déplore l'échec de la taskforce mise en place par le Conseil fédéral sur la question et annonce de suite leur retrait de celle-ci. Elle dit son incompréhension: «Contrairement à l’Allemagne ou à l’Autriche, le Conseil fédéral refuse de régler la question par le droit d’urgence bien que les représentants des locataires aient proposés des solutions constructives. C’est pour cela qu’il n’existe aujourd’hui aucune solution nationale et les conséquences économiques s’aggravent, ainsi des faillites et une pluie de procédures judiciaires menacent.»

«Une expropriation imposée par l'Etat»

Depuis le début de la crise, le Conseil fédéral s'est opposé à intervenir dans ce domaine, où le paiement ou non du loyer fait l'objet d'un débat juridique entre bailleurs et locataires. Les associations immobilières plaident pour une solution négociée au cas par cas, certaines ont même renoncé à encaisser. Au Parlement, c'est l'UDC qui ne veut pas entendre parler d'une solution nationale, où les bailleurs devraient renoncer à leurs loyers: «Il s'agirait, ni plus, ni moins, d'une expropriation imposée par l'Etat, menace-t-elle dans un communiqué. Une atteinte aussi massive au droit constitutionnellement garanti de la propriété privée devrait être obligatoirement soumise au peuple.»

Eric Felley