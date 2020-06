L'application pour smartphone, qui devra retracer les chaînes de transmission du coronavirus, sera efficiente dans dix jours. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) l'indique sur sa page internet.

Elle fonctionnera grâce à la technologie bluetooth. Les utilisateurs, qui auront été en contact avec une personne infectée, seront avertis. SwissCovid doit permettre d'éviter une deuxième vague de coronavirus.

Testée et approuvée

Des pirates informatiques vérifient l'application et cherchent des failles de sécurité depuis fin mai et le lancement d'un test grand public. Début juin, le Conseil des Etats et le Conseil national ont approuvé la base légale pour l'utilisation de SwissCovid, développé par la Confédération, l'EPFL et l'EPFZ. (ats/Le Matin)