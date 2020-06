Le 16e prix à l'innovation agricole du canton de Fribourg est attribué au projet Apizoom. Cette application pour smartphone rend plus aisée l'estimation du nombre de varroas dans une ruche.

Grâce à ce procédé, les apiculteurs pourront connaître en tout temps l'état sanitaire de leurs ruches et y appliquer de façon plus ciblée et moins fréquente les traitements.

Une récompense de 10 000 francs

En récompensant le projet d'Alain Bugnon, le jury a voulu distinguer un concept à la technologie de pointe sur le point de passer au stade de la production, a indiqué mardi le canton de Fribourg. Le lauréat se voit attribuer un montant de 10'000 francs.

L'estimation du nombre de varroas dans une ruche se fait normalement en comptant le nombre de ces parasites morts tombés au fond de la ruche. L'application Apizoom permet un comptage automatique notamment par reconnaissance visuelle.

Le prix de l'innovation vise à faire connaître et à récompenser des réalisations et des projets innovateurs pour l'agriculture du canton de Fribourg pour favoriser son attrait économique et sa capacité concurrentielle. Le prix de l'innovation est doté d'un montant total de 20'000 francs. (ats/Le Matin)