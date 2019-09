Mardi dans la matinée, le groupe PDC du Conseil national montrait une belle unanimité pour défendre l'augmentation de la déduction fiscale par enfant de 6500 à 10 000 francs au plan fédéral. Ses 28 membres votaient comme un seul homme pour emporter la partie par 98 à 90 avec le soutien de l'UDC et du PBD.

Pas la culture du parti

Aujourd'hui, ce vote unanime cache mal le malaise qui règne dans les rangs PDC à cause de la campagne lancée par les instances du PDC suisse – campagne sur internet qui vise nommément des centaines de politiciens d’autres partis. «Cette stratégie nationale ne correspond pas à notre culture de parti cantonal majoritaire, écrit sur Facebook le conseiller national Benjamin Roduit (VS/PDC). J’ai fait part ce matin de notre mécontentement à la présidence du PDC Suisse.»

Controverse normale

Sera-t-il entendu ? Le président Gerhard Pfister (PDC/ZG) dit vouloir continuer cette campagne jusqu'au jour des élections, le 20 octobre: «On a discuté de cette opération au sein du parti dans divers gremiums avant de la lancer, explique-t-il. Maintenant, nous sommes dans une campagne et c'est normal qu'il y ait des réactions controversées.»

«On n'attaque pas les gens»

Mais pour bien des PDC, cette manière de faire ne correspond pas à l'ADN d'un parti, qui veut faire des ponts et qui se pare du «trait d'union» comme emblème. «Il y a des voix critiques, mais d'autres voix qui estiment que c'est normal, assume le président. Il n'y a pas d'attaques personnelles. Cette manière de faire permet de clarifier les positions du PDC par rapport aux autres partis. On ne s'attaque pas aux gens, mais on débat de leurs idées.»

Qu'on parle en bien...

Cela dit, de par ses positions centristes, le PDC souffre souvent d'un manque de visibilité. Une fois n'est pas coutume, il est au centre de l'attention Qu'on en parle en bien ou en mal, pourvu qu'on en parle, dit la formule. Mais c'est une situation tout à fait étrange, où ce sont les membres du PDC eux-mêmes qui font leur mea culpa auprès de leurs collègues pour une campagne dont ils ignoraient tout.