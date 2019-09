Au Champ-de-Mars, sous la tour Eiffel, l'artiste Saype a mis Paris à ses pieds il y a trois mois avec ses bras dessinés pour témoigner du sauvetage des migrants en mer. Son terrain de jeu pour la deuxième étape du projet «Beyond Walls» («Au-delà des murs»), c'est Genève, grâce au financement de trois sponsors privés.

Deux entrepreneurs jurassiens sont des soutiens permanents: Pierre Kohler avec son musée de l'art optique Popa à Porrentruy (JU) et Pascal Meyer avec son site de vente Qoqa à Bussigny (VD). Mais pour l'étape genevoise, Saype a pu compter sur le soutien du fondateur du m3 Groupe, Abdallah Chatila, actif dans l'immobilier, l'hôtellerie et la restauration.

Réfugiée érythréenne

Abdallah Chatila a financé la moitié du budget de 120 000 francs. Mais il a aussi inspiré l'artiste en lui suggérant de peindre au parc des Bastions les mains d’une jeune réfugiée d’origine érythréenne et d’une bénévole suissesse engagée comme tutrice au sein d’une association genevoise.

«Ce duo s’est rencontré régulièrement pendant plusieurs années, depuis l’arrivée de la jeune-fille en Suisse. Ces échanges ont facilité l’intégration de la jeune réfugiée, aujourd’hui brillante étudiante au collège, qui a pour ambition de devenir médecin», fait savoir Abdallah Chatila.

Peinture biodégradable

Devenu une figure internationale du street art, Saype est figure sur la liste Forbes 30 Under 30, classant les 30 penseurs culturels les plus influents en 2019. Depuis 2013, il peint des fresques géantes et éphémères sur l’herbe avec de la peinture 100% biodégradable qu’il prépare lui-même.

Son ambition, avec le projet «Beyond Walls», c'est de créer u ne chaîne humaine faite de bras entrelacées «qui se tendent, se serrent et s’unissent dans un effort commun par-delà tous ces murs qui séparent les humains».

Bulle après Moutier

Natif de Belfort (F), établi à Bulle (FR) après avoir habité à Moutier (BE), Guillaume «Saype» Legros a dévoilé lundi matin deux œuvres réalisées au Parc de la Grange et au Parc des Bastions. L'aventure se poursuivra à l'international.

C'est à Genève que l'engagement de Saype en faveur de l'association de sauvetage en mer SOS Méditerranée avait débuté l'an dernier, avec une fresque réalisée sur la pelouse de la Perle du lac montrant une petite fille tendant la main vers une embarcation de fortune.



Vincent Donzé