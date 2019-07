De nombreuses régions de Suisse ont vécu une deuxième nuit tropicale de suite, de jeudi et vendredi. Les températures n'y sont pas descendues au-dessous de 20 degrés Celsius. Selon SRF Meteo, le thermomètre affichait 24,8° à Locarno-Monti (TI).

La nuit dernière a également été chaude à Zurich (24,7 degrés), Bâle (24,3°), Lucerne (22,9°) ou encore Sion (22,5°), malgré des orages qui ont éclaté sur plusieurs régions dès jeudi soir. Il est notamment tombé 60 millimètres de pluie en peu de temps à Frutigen (BE).

A Vevey (VD), une représentation de la Fête des vignerons a été interrompue, puis annulée en raison d'un orage et des éclairs. L'arène a été évacuée sans incident. Le spectacle a été reprogrammé lundi soir.

Jeudi, les météorologues ont relevé des données historiques par endroits, mais globalement les valeurs sont restées inférieures à celles de mercredi. Les 38 degrés à Sion mercredi n'ont pas été renouvelés. Mais les températures mesurées en Suisse pouvaient rivaliser avec celles de nombreuses stations balnéaires du sud de l'Europe.

Victimes moins attendues de ces conditions caniculaires, les véhicules sont exposés à des contraintes plus importantes. La vague de chaleur actuelle génère un volume de pannes nettement plus élevé que la normale, indique le TCS, qui donne des conseils aux automobilistes pour adapter leur conduite.

Risques d'orage

Si les températures sont à nouveau élevées ce vendredi, un refroidissement est attendu dès samedi. Une forte activité orageuse et des précipitations abondantes par endroits devraient le précéder.

Les orages devraient atteindre le maximum d'intensité, surtout dans l'Arc alpin, dès vendredi après-midi. Le Plateau et le Tessin seront à leur tour touchés par les intempéries durant la soirée et la nuit, avec des orages parfois violents. Et MeteoNews de préciser que quand une grande quantité de pluie s'abat sur une région en peu de temps, cela crée des situations à risques. (ats/nxp)