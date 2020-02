Le marronnier qui gâche un parking privé à Bienne fait un tabac sur les réseaux sociaux. Lundi matin, «20 Minutes» a rassuré les internautes: «Le destin du marronnier biennois est entre de bonnes mains». Propriétaire de la parcelle, l'Eglise catholique chrétienne n'a pas l'intention de couper l'arbre, taillé l'an dernier.

Sur les réseaux sociaux, la légende de la photo est fausse: personne n'a acheté cette place de parc «juste pour sauver ce vieil arbre»: le marronnier qui a poussé à côté de la station inférieure du funiculaire Bienne-Évilad n'a qu'une septantaine d'années.

Deux places et demi

«On a plutôt deux places et demi que trois. Si on doit se parquer là, ce n'est pas pour longtemps, car on bouche un peu le passage», a indiqué à «20 Minutes» le président de paroisse Peter Derendinger.

Sur cette place de parc située à l'arrêt des bus 6 et 8, au nord de la vieille-ville, des automobilistes sans gène garent parfois leur véhicule. De l'autre côté du tronc, où coule de la source des Romains, il arrive aussi que des cyclistes déposent leur bécane. entre l'arbre et un muret.

VDé