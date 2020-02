L'armée suisse participera en 2020 à 18 exercices internationaux. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le programme de la collaboration internationale en matière d'instruction militaire.

L'armée prend régulièrement part à de ce genre d'exercices. En 2020, douze seront organisés à l’étranger et probablement six autres en Suisse.

Cette collaboration, notamment dans les domaines des affaires sanitaires, de l’infanterie, du tir et de la survie en haute montagne, favorise l’échange de connaissances et d’expériences. Elle donne à l’armée suisse des points de comparaison pour passer en revue ses propres capacités et processus.

Les Forces aériennes ont la possibilité d’effectuer des exercices de vol impossibles en Suisse, en particulier à cause de restrictions liées à la protection de l’environnement. En contrepartie, l’armée met à la disposition d’autres États son infrastructure d’instruction, comme son simulateur de vol pour Super Puma au centre d’entraînement d’Emmen. (ats/nxp)