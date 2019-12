Bienne (BE)

La police bernoise a saisi près de cinq kilogrammes d'héroïne à Bienne à la suite d'investigations menées depuis plusieurs semaines. Un jeune homme de 24 ans a été interpellé et placé en détention provisoire.

Lors de la fouille des effets personnels du suspect, appréhendé lundi 9 décembre à Bienne, plusieurs centaines de grammes de poudre brune ont été saisis, précisent mardi la police cantonale et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland dans un communiqué. Les investigations avaient débuté sur la base d'observations policières laissant présupposer un éventuel trafic de stupéfiants.

Les forces de l'ordre ont également découvert plus de quatre kilos de poudre ainsi que plus d'un kilo de produit de coupage lors d'une perquisition au domicile du prévenu ordonnée par le Ministère public. Selon les premières clarifications, il s'agit d'héroïne. De plus amples investigations sont en cours.

Biel: Gegen fünf Kilo Heroin sichergestellthttps://t.co/3DkR8v2n4T — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) December 17, 2019

(ats/nxp)