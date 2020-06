Une pétition munie de 33 287 signatures a été remise lundi matin à Berne. Elle s'intitule «Stop à l'importation de viande et de fourrage destructeurs pour l’environnement!» Cette opération a été lancée à l’automne 2019, lorsque les feux de forêts ravageaient l’Amazonie et ses habitants. «Ce texte permet de rappeler que la Suisse importe plus de la moitié de la nourriture concentrée des animaux d’élevage du pays, à savoir 56% de l'énergie brute et 69% des protéines brutes, ainsi que de grandes quantités de viande», explique Alexandra Gavilano, chargée de campagne «alimentation et agriculture» pour Greenpeace Suisse

Libérer l'agriculture

Cette pétition est soutenue par les associations Greenpeace Suisse, Extinction Rebellion, la Société des peuples menacés, Incomindios, Grève du climat Suisse et Agriculture du futur, qui l'ont remise aux autorités fédérales ce matin, à l’occasion du premier jour de la World Meat Free Week, la semaine mondiale sans viande . Le texte appelle «à libérer l’agriculture suisse des importations de fourrages et de viande dont la production entraîne la déforestation, la destruction de l’environnement ou des violations des droits humains».

Du soja en poudre

Pour la démonstration, certains pétitionnaires sont arrivés avec des costumes de cochons rose vif, qui mangeaient du soja en poudre... Greenpeace précise qu'en Suisse, les animaux les plus dépendants des importations de fourrage sont les porcs et les volailles, mais aussi, dans une moindre mesure, les vaches et les bovins.

E. F.