Kurt s'est porté candidat sur une liste UDC. Il répond au questionnaire de smartvote au plus près de sa conscience et patatras, il découvre qu'il est trop à gauche, il a un profil PLR! Il est encore temps pour lui de se corriger, en reprenant question après question, de comprendre là où il a dérivé. Il se rend compte alors qu'il a été trop mou sur la question européenne...

Pléthore, disent-ils...

Voilà une des applications possibles de smartvote pour les candidats et candidates. Savoir s'ils sont dans le bon parti... En ce mois d'août, les listes sont tombées comme des petits pains dans les chancelleries. Pléthore, disent-ils. Au sens strict, pléthore signifie «une abondance excessive de quelque chose». Mais en démocratie, il n'y a jamais trop de monde pour avoir un vrai choix!

71% l'on déjà fait

Et là, Dieu merci, il y a smartvote qui nous aide. 71 % des candidats et candidates ont déjà fait leur profil sur le site de la toile d'araignée. Immigration, baisse d'impôts, âge de la retraite, logements sociaux, mariage pour tous, euthanasie à la carte... En remplissant le questionnaire, le «rapide» ou le «deluxe», on se laisse guider sur la smartspider. Peu de surprise, les candidats de gauche sont bien à gauche et ceux de droite bien à droite.

A la fin, cerise sur le gâteau électoral, on peut connaître le ou la candidate le ou la plus proche. On ne peut être qu'émerveillé d'en avoir un ou une qui a répondu presque la même chose (plus de 80 %). On pourrait partir en vacances avec sans risque, toujours d'accord sur à peu près tout. A l'autre bout du classement (moins de 20%) on trouve l'adversaire idéal, la tête qui ne nous revient pas. On la pressentait un peu.

Le pays du smartvote plat

Tous ces smartvote sont des cartes de visite bien pratiques. Mais au Parlement, cela se complique. Durant chaque législature, des milliers de votes se concentrent finalement vers un point de consensus qui bouge peu, le centre de la cible. Les extrêmes rejoignent le milieu, la toile s'y concentre, équilibrée comme un octogone parfait, taillé dans le cristal du consensus.

Le pouvoir est ailleurs

Entre deux campagnes, la politique suisse est un long apprentissage de l'humilité. Le pouvoir est ailleurs, n'ayons pas peur de l'affirmer, il n'est pas dans la smartspider. Il est autour, dans des lobbies, des conseils, des faîtières, des fondations, des cercles, des clubs, des associations, des coteries, des comités, des offices, des officines, etc. Tout cela forme une autre toile d'araignée, bien plus réelle, où chacun tente de tenir le bout d'un fil pour exister.