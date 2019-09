Du côté de Bonfol (JU), «Le Matin» a suivi le garde forestier Pascal Girardin la semaine dernière dans des forêts de hêtres condamnées. Face à cette catastrophe forestière sans précédent causée par la sécheresse, le gouvernement jurassien a dévoilé sa stratégie vendredi matin.

«Le dépérissement massif du hêtre en Ajoie, cumulé à celui du sapin blanc, du frêne et de l’épicéa, victimes des sécheresses et des ravageurs, représente un défi majeur et inédit», prévient le ministre jurassien de l'Environnement David Eray.

Perte quasi-totale

«Vu les investissements à réaliser et la perte quasi-totale de la valeur commerciale des bois endommagés, l’impact sera également majeur pour toute l’économie forestière», précise le Service de l'environnement, par son chef Patrice Eschmann.

La stratégie des autorités cantonales inclut dix axes. Ce qui prime, c'est la sécurité. «Les travaux de sécurisation des routes communales publiques ont déjà débuté ou sont planifiés par les communes», annoncent les autorités.

Le bon sens

L’entretien des chemins forestiers et des infrastructures d’accueil en forêt incombe à leurs propriétaires, communes ou bourgeoisies. «Il ne s’agit pas de vouloir éliminer chaque arbre sec, mais de prendre des mesures là où le bon sens le réclame», nuancent les autorités.

Certains chemins forestiers ou infrastructures d’accueil pourront être temporairement fermés en raison du risque, le temps de mettre en œuvre le concept de sécurisation établi par le propriétaire.

Geo.jura.ch

La population pourra se renseigner sur l’état continuellement à jour des fermetures de chemins forestiers et autres zones d’accueil en consultant le Géoportail cantonal (https://geo.jura.ch). «Chaque personne se rendant en forêt doit assumer le risque inhérent à la situation», annonce le canton.

«La population devra s’habituer à une présence importante et durable d’arbres et de peuplements forestiers secs, dans l’attente de l’installation d’une jeune forêt soignée pour les générations futures», poursuite l'Office de l'environnement.

Reconstruire les forêts

Une fois les risques neutralisés, il s'agira de reconstruire les forêts endommagées. Le canton ne soutient pas l’abattage des arbres morts dans les peuplements, en pleine forêt, mais il soutiendra financièrement les travaux de rajeunissement favorisant la biodiversité.

Enfin, le canton du Jura propose à la Confédération des adaptations de son système de subventionnement pour tenir compte du cas spécifique et inédit du dépérissement massif du hêtre.