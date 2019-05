Musique et politique

À Chevenez en 1923, le Festival des fanfares démocratiques coïncidait avec l'Assemblée des électeurs démocratiques du district de Porrentruy. Le quotidien «Le Pays» relayait l'exhortation à accepter un objet soumis en votation: la révision des dispositions de la Constitution fédérale relatives aux boissons distillées: «L'après midi se passa à écouter les jolis morceaux de musique qui formaient un concert charmant et varié, coupé pa run discours de M. le Dr Jobin sur la votation du 3 juin. L'orateur fut surtout acclamé, quand il a fait appel à l'esprit de dévouement et d'union de tous pour encourager un vote affirmatif les efforts de la confédération afin d'arrêter le torrent d'alcool qui risque de noyer notre jeunesse, notre race et notre fortune nationale».