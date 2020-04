Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Suisse a augmenté de 204 en un jour, soit 132 de moins que la veille. Au total, le pays compte 27'994 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres de l'OFSP publiés lundi.

A l'heure actuelle, 1142 personnes testées positives sont décédées en Suisse, soit sept de plus en 24 heures. Ce total se réfère aux annonces des laboratoires et des médecins reçues par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu'à lundi matin. Ces chiffres peuvent légèrement diverger des données des cantons.

Sur les 1100 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (64%), les maladies cardiovasculaires (56%) et le diabète (27%).

L'incidence se monte à 326 cas pour 100'000 habitants. A ce jour, environ 224'442 tests ont été effectués, dont 14% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l'OFSP.

Plus de 3300 hospitalisations

Au total, au moins 3305 personnes ont été hospitalisées en lien avec une infection au Covid-19 confirmée en laboratoire. Leur âge allait de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 72 ans. 61% des personnes hospitalisées étaient des hommes et 39% des femmes.

Sur les 2896 personnes hospitalisées pour lesquelles les données sont complètes, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois les plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (32%) et le diabète (23%).

De tous âges

L'âge des cas confirmés en laboratoire allait de 0 à 107 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas étaient plus jeunes et 50% plus âgés que cet âge). 46% des cas étaient des hommes, 54% des femmes.

Les adultes étaient nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes étaient plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes que les hommes. Pour les deux sexes, l'incidence était maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Des cas ont été déclarés dans tous les cantons et dans la Principauté du Liechtenstein. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (968 cas pour 100'000 habitants), Tessin (859), Vaud (643) et Bâle-Ville (550) sont les plus touchés. (ats/nxp)