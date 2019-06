Se cacher dans l'herbe haute, c'est un piège mortel pour les faons. Dépourvus d'odeur, ils font la nique aux prédateurs, mais pas aux faucheuses.

À Noiraigue (NE), la fondatrice de SOS Chats Tomi Tomek en a eu la nausée il y a deux ans, en découvrant en contrebas de son refuge un faon coupé en deux. Une victime parmi 3 000, tuées chaque année en Suisse par une machine agricole.

Le canton de Vaud a réagi en 2017 en développant un système de repérage des ongulés par des drones: l'an dernier, le survol de 450 parcelles a permis de sauver 254 faons. D'autres ont suivi, comme Genève, avec une action conjointe de la Fédération cynégétique genevoise et de l’association agricole AgriGenève.

À 60 mètres

À Neuchâtel, Tomi Tomek a convaincu trois sponsors de financer l'acquisition d'un drone et la formation d'une bénévole. Samedi, avisée par un paysan prêt à faucher, Aurore a repéré un faon grâce au survol de sa parcelle par une caméra infrarouge, à une hauteur de 60 mètres.

«Quand on a localisé un point qui représente potentiellement un faon, on va voir à pied», détaille Aurore, qui porte des bottes dans la rosée matinale. Le faon est tellement invisible que l'opération se déroule à deux pour ne pas marcher dessus: une collègue s'avance un bras tendu et s'arrête lorsqu'à l'écran, sa main recouvre le faon.

Pas question cependant de toucher l'animal, au risque de le voir renié par ses parents: une caisse est posée sur l'animal, libéré après la fauche.

«Les paysans sont sensibilisés et la demande est forte», témoigne Tomi Tomek. Sa conclusion: «La vie d'une protectrice des animaux n'est pas facile tous les jours, mais le sauvetage d'un animal est une belle récompense pour tous les efforts fournis». (Le Matin)