L'épidémie de coronavirus prend encore de l'ampleur en Suisse avec 1123 cas testés positifs de plus que samedi pour arriver à un total de 14'336 cas. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dimanche, 257 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie. A ce jour, environ 111'000 tests ont été effectués pour Covid-19, dont 13% étaient positifs. Par rapport à la taille de leur population, les cantons du Tessin, de Vaud, de Bâle-Ville et de Genève étaient les plus touchés. Le Tessin enregistre une incidence de 515,9 cas sur 100'000 habitants, Vaud de 366,8, Bâle-Ville de 351,2 et Genève de 322,1.

Une légère flexion des décès dus au Covid-19 a été enregistrée dimanche au Tessin où six personnes sont mortes depuis samedi contre 11 entre vendredi et samedi. Au total depuis le 25 février dernier, 93 personnes ont perdu la vie à cause de l?épidémie et 1837 personnes ont été contaminées, soit une augmentation de 110 cas en 24 heures. Actuellement au Tessin, 402 personnes sont hospitalisées dans les structures spécialisées dans les soins des malades frappés par le virus. Ainsi, 69 d'entre elles se trouvent aux soins intensifs et 59 ont été placées sous respiration artificielle.

Les rapatriements de ressortissants suisses bloqués à l'étranger se poursuivent. Un avion avec 159 passagers à son bord a atterri dimanche matin à Zurich en provenance de Santiago du Chili.

C'est le quatrième vol en provenance d'Amérique latine organisé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour rapatrier des Suisses bloqués à l'étranger. Un avion en provenance d'Alger devrait par ailleurs atterrir dans l'après-midi à Genève, a ajouté le DFAE sur son site internet.

#FlyingHome Nuestro cuarto vuelo especial @SwissMFA desde #AméricaLatina - esta vez con @FlySWISS - llegó esta mañana de Santiago de #Chile ???????? en Zurich????????, con 261 personas a bordo. Gracias a @SuizaChile y @travel_edadfae por su gran empeño y a @GobiernodeChile por su ayuda! pic.twitter.com/jQE0jPTFT4 — Bénédict de Cerjat (@SwissMFAamerica) March 29, 2020

Autres rapatriements en cours

Les touristes bloqués au Pérou sont quant à eux en cours de rapatriement. Un convoi de quatre bus est arrivé dimanche à Cusco. Un autre se dirige vers Arequipa. Ils doivent y récupérer les ressortissants suisses bloqués dans ces deux villes et les ramener à Lima, a indiqué samedi Johannes Matyassy, directeur de la Direction consulaire (DC) du DFAE, lors d'un point presse à Berne.

Un avion les rapatriera ensuite en Suisse depuis la capitale péruvienne. Il est attendu mercredi. Selon l'agence de presse allemande DPA, Berlin est par ailleurs en train de rapatrier des centaines de passagers d'une croisière, dont 28 Suisses, depuis l'Australie. Parmi les 832 croisiéristes, neuf ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont traités dans des hôpitaux à Perth.

Les touristes suisses devraient eux rentrer d'ici mardi, a annoncé Johannes Matyassy. Le DFAE a précisé dimanche à Keystone-ATS que sa représentation australienne était en contact avec eux et leur apportait un soutien dans le cadre de la protection consulaire.

Enorme tâche

L'organisation d'un vol de retour est une énorme tâche logistique mais aussi politique, a souligné Johannes Matyassy. «Les représentations suisses à l'étranger font un travail énorme ici pour aider à organiser concrètement les possibilités de retour.»

Dans ce cadre, la coopération avec les pays étrangers est particulièrement importante. Et le directeur de la DC de mentionner l'exemple du Népal. La représentation suisse à Katmandou a organisé un vol à l'intérieur du pays pour ramener dans la capitale, outre des touristes suisses, des voyageurs français et allemands. Les Suisses ont ensuite pu rentrer dans leur pays sur deux vols organisés par l'Allemagne et la France.

Jusqu'à présent, six vols en provenance d'Amérique latine (San José, Bogotà, Lima et Santiago) et d'Afrique (Casablanca et Dakar) ont été effectués par le DFAE. Et plus de 1000 ressortissants suisses ont été ramenés. De nombreux autres vols de retour sont prévus dans les jours et les semaines à venir, non seulement depuis l'Amérique du Sud et l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Océanie. (ats/nxp)