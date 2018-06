À 10 000 m d’altitude, l’avion est en pleine phase de croisière. La cabine est dans le noir. La plupart des gens dorment, sous une couverture. Soudain, la main d’un passager glisse entre les jambes de sa voisine et lui saisit l’entrejambe.

Nous sommes en 2016, la victime s’appelle Allison Dvaladze. Arrivé à destination, l’homme quitte l’appareil comme si de rien. Il n’a pas été appréhendé. Elle recevra 10 000 Miles «d’excuses» de la compagnie Delta, dont les employés ont mal et peu réagi.

Choquée, elle a depuis lancé une page sur Facebook pour que les victimes puissent s’exprimer. Agressions et harcèlements seraient de plus en plus nombreux à bord des avions.

En décembre dernier, c’est Randi Zuckerberg, la sœur du patron du réseau social, qui fait part de son harcèlement par le voyageur à côté d’elle, pendant trois heures de vol.

Le mouvement #metoo aidant à mettre ses cas en lumière, force est de constater que sur la terre comme dans les cieux, des porcs, il y en a partout.

Des cas en augmentation

Le FBI s’alarme de l’augmentation de ces cas. De 38 en 2014, le nombre d’investigations s’est élevé à 63, l’année dernière.

Si d’aucuns étaient tentés de relativiser en se disant qu’il ne s’agit que d’une soixantaine de cas pour plus de 960 millions de passagers aux États-Unis, le FBI préfère tirer la sonnette d’alarme.

Ces chiffres seraient sous-estimés, la plupart des victimes n’osent pas signaler leur agression. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il reste tabou. Elle a donc lancé une campagne nommée «Be Air Aware».

The FBI is alerting the public to a serious federal crime—sexual assault aboard aircraft—and encouraging people to immediately report these incidents. #SAAM https://t.co/m9lBRrUyr7 pic.twitter.com/lREruYZK6x — FBI (@FBI) 26 avril 2018

«Les gens n’imaginent pas que cela puisse se passer dans les airs. Ils ont l’impression que l’avion est une bulle de sécurité», analyse Caryn Highley, une agente du FBI, de la division de Seattle.

Le manque de réaction et d’encadrement du personnel de cabine est souvent pointé du doigt. Ce sont eux qui sont en première ligne. Écouter et s’occuper de la victime, des actes auxquels les hôtesses et stewards ne sont pas forcément formés.

Difficile à chiffrer en Suisse

À l’Aéroport de Genève, on n’a pas eu connaissance de cas, ni enregistré de plainte pour de telles agressions.

«En cas d’incidents en vol, il arrive que la police internationale soit appelée et présente à la sortie de l’avion. Dans ces cas, elle enregistre l’identité des personnes concernées, et enregistre une plainte le cas échéant», explique le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil.

Chez Swiss, on parle de manière globale de unruly passenger (passager indiscipliné). La compagnie ne souhaite pas détailler les cas précis. Impossible donc d’avoir des chiffres concernant les agressions sexuelles.

Contactée, l’IATA indique qu'en 2016, 211 cas de «comportements sexuellement inappropriés» lui ont été annoncés. L'association ajoute que «dans presque la moitié des incidents de harcèlement sexuel signalés, la police a été informée». Une mesure prise qu'avec le consentement de la victime.

«La consommation abusive d’alcool, de drogues ou de médicaments en représente de loin la cause principale», indique Meike Fuhlrott, porte-parole.

Et la compagnie tient à souligner que son personnel navigant reçoit «une formation complète, qui couvre un large éventail de domaines».

Là non plus, la compagnie ne détaille pas. En l’air, le dernier mot, c’est le capitaine qui l’a.