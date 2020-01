Bassecourt (JU) a déjà perdu la tribune de son stade de football en 2018, la faute à deux élèves sortis de l'école obligatoire qui ont mis le feu à leurs cahiers. Ce matin, c'est le collège qui a été incendié, sans doute intentionnellement. Par chance, à 2h23, un passant a remarqué des flammes au niveau d'une porte, à l’école secondaire de la Haute-Sorne.

«Il n'y aura pas cours lundi: la rentrée s'effectuera mardi», indique le directeur René Dosch. Les enseignants seront présents pour renvoyer à la maison les élèves qui n'auront pas reçu l'information, dans un collège comptant 260 élèves de sept communes.

Quartier résidentiel

L'incendie a été remarqué à l’ouest du bâtiment où quatre pavillons ont été ajoutés au complexe scolaire. Dans un quartier résidentiel composé de villas, plusieurs voisins ont donné l'alerte. «J'ai vu la fumée blanche depuis chez moi, à Glovelier», confie Kevin Salomon, pompier au SIS de la Haute-Sorne.

Le SIS de la Haute-Sorne et le Centre de Renfort de Delémont se sont rendus sur place «dans les meilleurs délais», selon le récit de la police jurassienne. Laquelle précise: «Leur rapide intervention a permis de contenir et circonscrire le sinistre ainsi que d’éviter qu’il ne se propage à l’ensemble de l’école».

À la tronçonneuse>

Les 40 pompiers sont intervenus à la tronçonneuse. Huit véhicules et un ambulancier «Chef des secours» s’est rendu sur place, à titre préventif. Aucun blessé n’est officiellement signalé, mais un pompier s'est fait mal à une cheville et à la tête en glissant sur la glace.

«L'eau gelait au fur et à mesure», indique le lieutenant Kevin Salomon, chef de l'intervention. La difficulté d'une intervention jugée «très physique» résidait dans l'isolation, où des niches de braise se sont formées.

Pas occupés

Précision qui a son importance: «Les lieux n’étaient pas occupés au moment des faits», indiquent les enquêteurs. Le concierge n'habite pas le bâtiment. Dimanche matin, un enseignant est entré dans le bureau du directeur: «Est-ce que ma classe a brûlé?».

La gendarmerie a procédé au constat. Les causes de cet incendie ne sont pour l’heure pas établies par la police mais, au collège, tout indique que l'origine du sinistre est criminelle.

Des «gens qui traînent autour de l'école», le directeur en a déjà remarqué. Par exemple, certains adolescents boivent et fument à l'abri des regards, dans la cour qui sépare le bâtiment principal de l'annexe construite il y a cinq ans. Ces réunions ont eu pour résultat des détritus et des graffitis, mais aussi des stores détériorés.

Deux réunions

À ces incivilités se sont ajoutés une cagnotte dérobée et des vélos volés ou jetés dans la rivière. Ces agissements ont justifié deux réunions entre tous les acteurs concernés -enseignants, parents, élus, médiateur, infirmière - avant même l'incendie de la tribune du FC Bassecourt.

Tout le monde sait à Bassecourt que l'école primaire a été la cible d'une tentative d'incendie. Le maire était censé adresser un courrier aux citoyens en général et aux parents en particulier, pour les mettre face à leurs responsabilités. «Ca n'a pas été fait», déplore un enseignant.

Un projet de surveillance vidéo validé par la protection des données a été élaboré par le syndicat de l'école secondaire, mais les autorités de la Haute-Sorne l'ont refusé. La pose d'un grillage a aussi été élaborée sans suite.

Maintenir l'ordre

«Notre tâche se limite à maintenir l'ordre à l'école, mais nous avons tiré la sonnette d'alarme», insiste le directeur René Dosch. Précédemment, un vandale a tenté de bouter le feu à l'école secondaire, avec un briquet. Cette fois-ci, les dégâts sont jugés «importants».

«Les tuyaux ont fondu», remarque un intervenant. L'eau et l'électricité ont été coupés. Il y a un escalier de secours à rétablir et des classes couvertes de suie à nettoyer.

Vincent Donzé