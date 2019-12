Les députés jurassiens ont dit oui, avec un seul coassement agrarien négatif. Dix-huit ans après son lancement, le projet de passage à batraciens sera réalisé à Damphreux (JU), une région d'Ajoie marécageuse où par milliers, crapauds et grenouilles traversent une route très fréquentée à l'aller et au retour d'une migration nuptiale.

Une minorité de la commission de gestion et des finances préconisait un report, mais finalement, le député UDC Thomas Stettler était bien seul à estimer qu'«on a d'autres soucis à régler»: le «crapauduc» à 880 000 francs a été accepté par 48 voix à 9, sachant qu'avec une subvention fédérale, la part nette cantonale sera de 308 000 francs.

Le vote favorable de 48 députés est vital pour 5000 à 6000 batraciens qui traversent la route en quittant la forêt pour rejoindre l'un des six marais de Damphreux, au cœur d'une réserve d'importance nationale. Au retour, après la ponte, ils sont cinq à dix fois plus nombreux.

Forte mortalité

«Pour pallier une très forte mortalité, une grenouille rousse pond entre 1000 et 500 œufs dans le seul but de remplacer les deux parents», explique le président des Marais de Damphreux, Philippe Bassin.

À la sortie du village, direction Coeuve, les batraciens sautent sur le bitume à l'aube et au crépuscule, au passage des frontaliers. Mais il n'y a pas que les voitures qui déciment la population de crapauds, de grenouilles et de tritons.

«La sécheresse est l'ennemie des batraciens, et les prédateurs sont nombreux: hérons et cigognes, mais pas seulement: les poissons et les larves de libellule mangent les têtards», raconte Philippe Bassin.

Huit tunnels

Le projet de «crapauduc» conduit par le responsable de la construction des routes au Service jurassien des insfrasctructures, Hubert Kottelat, consiste à faire passer les amphibiens sous la route par huit tunnels bétonnés espacés de 30 à 40 mètres: «Pour y accéder, les batraciens suivront une banquette haute de 40 à 50 cm», explique Hubert Kottelat.

Depuis 2001, des barrages temporaires sont posés avant la migration prénuptiale. Bon an mal an, ils permettent de recueillir dans des seaux enterrés entre 2000 et 5000 batraciens, avec un creux inhabituel cette année: 1700. «La douceur de l'hiver a poussé les batraciens à commencer la migration avant la pose des barrages», explique Philippe Bassin.

Chaque matin

L'aide aux batraciens est assumée depuis 2007 par des cantonniers. De fin février à début mai, les bénévoles n'interviennent que le week-end et les jours fériés, pour transporter chaque matin les batraciens piégés de l'autre côté de la route.

Le «crapauduc» servira aussi au retour du flux migratoire, en été, lorsque les juvéniles s'en iront vers la forêt, avec leurs parents. Mais sa réalisation n'interviendra pas avant la migration de 2021.

Vincent Donzé