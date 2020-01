Le SRC ne suit que partiellement le cadre légal

Le président de droitsfondamentaux.ch, Viktor Györffy, s'estime légitimé par le rapport de la délégation des commissions de gestion du Parlement. A y regarder de plus près, on constate à chaque fois que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne se tient pas au cadre légal, a-t-il dit à Keystone-ATS.



Déjà à la fin des années 1980, le SRC avait récolté une quantité de données illégalement comme a montré le rapport de la délégation sur le scandale des fiches, publié il y a dix ans.



La nouvelle enquête a été déclenchée par droitsfondamentaux.ch lorsqu'il s'est avéré que de nombreux politiciens étaient enregistrés dans les banques de données du SRC. Le SRC pensait apparemment qu'il «devait se mouvoir au mieux partiellement dans le cadre de l'Etat de droit», souligne M. Györffy.



Il constate aussi des problèmes structurels. Le service de renseignement est difficile à contrôler, surtout quand de grandes quantités de données s'amassent. Le problème est exacerbé par la numérisation qui permet d'accumuler encore plus de données.