Zur Ausstellung

Die Hintergründe

Die Ausstellung Osiris – Das versunkene Geheimnis Ägyptens basiert auf Franck Goddios Entdeckung der antiken Städte Heraklion und Kanopus in der Bucht von Abukir im Jahr 2000. Die Ausstellung wurde zuvor im Institut du monde arabe in Paris (2015) sowie im British Museum in London (2016) gezeigt.



Die Ausstellungsstücke

Neben einer Vielzahl an Alltagsgegenständen aus der ägyptischen Spät- bzw. griechisch-römischen Zeit gibt es auch eine mehrere Meter hohe Statue des Gottes Osiris zu sehen – und Goddios Lieblingsfund: eine Schrifttafel, die offenbarte, dass die zuvor nicht zu lokalisierende Stadt Thonis identisch mit Heraklion ist.



Das Rahmenprogramm

Führungen (ca. 60 Min., im Eintrittsticket inbegriffen): immer Mi 18 Uhr/Do 12.15 Uhr. Weitere Infos unter www.osiris-zuerich.ch