«En Suisse, on est dur à avec les faibles et faibles avec les forts», cette maxime de l'ex-conseiller national Benoît Genecand (PLR/GE), lors de sa dernière session en septembre, demeure valable pour le nouveau Parlement. Si l'on considère d'un côté, la volonté de promouvoir une taxe de 50 francs pour les personnes qui vont aux urgences pour une bagatelle et, de l'autre, le soin de préserver les administrateurs des multinationales de toute poursuite en cas de violation des droits humains, on a une illustration du paradoxe du Genevois.

Les Etats plus à droite

On peut le constater après trois semaines de session, le nouveau Parlement – plus jeune, plus féminin et plus vert – vote comme l'ancien. Si la répartition des forces à quelque peu changé avec un groupe écologiste plus étoffé, le bloc bourgeois composé de l'UDC, du PLR et du PDC n'en dicte pas moins sa loi. Le Conseil des Etats se montre encore plus conservateur que le précédent, ce qui fait dire à Daniel Brélaz (Verts/VD): «Avant le conseil des Etats corrigeait les «conneries» du National, maintenant il freine tout ce qui est progressiste».

Pas de cadeaux à gauche

La poussée des Verts n'a pas créé véritablement un appel au centre avec le PDC en arbitre. La composition du groupe a changé. Des figures centristes comme Guillaume Barazzone, Claude Béglé ou Géraldine Marchand-Balet ont été remplacées par des éléments plus marqués à droite. En refusant à l'unanimité d'entrer en matière sur l'élection de Regula Rytz contre Ignazio Cassis, le PDC a montré d'emblée qu'il ne ferait pas facilement des cadeaux sur sa gauche.

Une politique bien bourgeoise

Sur beaucoup d'objets, le PDC s'accroche à l'UDC et au PLR comme un seul homme: renvoi de la loi sur l'aménagement du territoire, conditions pour le milliard de cohésion avec l'UE, suppression des indemnités pour les parlementaires en souffrance, refus d'un article sur les médias, soutien à la taxe de 50 francs aux urgences, diminution de la rente-pont pour les plus de 60 ans, résistance à la transparence du financement des partis, durcissement de l'accès au Service civil et enfin soutien au contre-projet favorable aux multinationales.

Quelques exceptions sociales

Certes, il y a eu quelques exceptions, qui montrent que le PDC peut faire l'arbitre avec le centre gauche. Une partie du groupe a fait passer la loi sur la transparence des lobbyistes, il s'est opposé aux coupes dans l'AI pour les enfants, il a soutenu les semaines de congé pour la prise en charge des proches aidant et finalement a tenu bon pour 60% d'affaires compensatoires dans l'achat des avions de combat. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais ils montrent un tant soit peu que le jeu n'est pas totalement fermé.

Le peuple en arbitre

Il est probable que cette première session ne reflète pas le travail à venir du nouveau Parlement, dont les commissions viennent de se former. Il faudra du temps pour que les parlementaires apprennent à se connaître et à se reconnaître. Mais dans l'ensemble, l'immobilisme helvétique a encore de belles années devant lui. Ce sont les rendez-vous avec le peuple qui constitueront des tests plus intéressants: le référendum contre la loi sur la chasse ou celui contre «les cadeaux fiscaux pour les familles aisées», qui vient d'aboutir, promettent des campagnes pour le moins musclées.

Eric Felley