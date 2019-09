C'est un sujet hautement symbolique, synonyme de lutte des classes dans ce pays. Les grosses voitures neuves (4X4 ou SUV) se vendent comme des petits pains en Suisse. Tant mieux pour les importateurs, mais cela empêche la Suisse de baisser la moyenne de pollution en CO2 de son parc automobile. Lundi, à l'occasion d'une révision de la loi sur les allègements fiscaux pour les biocarburants, les Verts et la gauche ont tenté de supprimer les exceptions faites à ces véhicules en matière de pollution.

15% des plus polluantes

Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) a défendu les propositions de Martin Bäumle (VL/ZH) et Eric Nussbaumer (PS/BL), visant à ce que la Suisse réagisse: «Nous voulons mettre fin au laxisme voulu par le Conseil fédéral dans l'ordonnance à fin 2017 en matière d'émissions, en violation complète de l'esprit de la Stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral a en effet décidé, parce qu'il fallait faire circuler des grosses Range Rover sur le Züriberg, en 2021, 15 pour cent des voitures les plus polluantes ne seraient pas prises en compte alors que l'Union européenne a prévu que ce soit seulement 5 pour cent des voitures qui ne soient pas prises en compte.»

Quinze ans en circulation

Le Vaudois demande alors que l'on s'aligne: «Pour 2021/22, l'Union européenne exige la prise en compte de toutes les voitures, alors que la Suisse prévoit actuellement des exceptions pour 10 pour cent, puis pour 5 pour cent des voitures. La loi que nous décidons aujourd'hui est déterminante justement pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces grosses voitures, nuisibles pour le climat, qui seront immatriculées durant ces trois années de transition, resteront en circulation pendant au moins une quinzaine d'années avec les dommages correspondants pour le climat.»

Pas dans la bonne loi

Mais l'UDC, le PLR, ainsi qu'un bon tiers du groupe PDC, n'ont pas voulu agir dans l'urgence. Pour Jacques Bourgeois (PLR/FR): «C'est dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 qu'on doit débattre de ces sujets et non profiter de cette initiative parlementaire pour essayer de faire passer par la petite porte un durcissement de notre législation. Vouloir réviser ponctuellement la loi sur le CO2 ne peut que mettre en péril sa révision totale. Nous devrons attendre les débats au sein du Conseil des Etats et ensuite que l'objet revienne ici dans notre conseil pour pouvoir en débattre.»

Le rendez-vous est donc pris. Le Conseil des Etats débattra de la loi sur CO2 la troisième semaine de la session à partir du 23 septembre. On verra si le marché des Range Roger du Züriberg sera réellement menacé. Et pour la suite, c'est le nouveau Parlement qui en décidera.