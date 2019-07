La Suisse subventionne ses paysans et plus de 50'000 exploitations agricoles ont droit chaque année à des paiements directs. Le Conseil fédéral a décidé de fixer un seuil de 250'000 francs par an dès 2022, une décision qui va toucher plus d'une centaine de fermes, selon les journaux du groupe Tamedia.

Elles ont été précisément 102 à recevoir plus d'un quart de million de francs par an en 2017, selon les listes de l'administration fédérale. Au sommet se trouve le maraîcher Rathgeb Bio à Unterstammheim (ZH) qui a perçu 575'000 francs, précise le «Tages-Anzeiger».

Par canton, les Romands ne sont pas en reste puisque le canton de Vaud compte 18 exploitations qui pointent au-delà du seuil de 250'000 francs contre trois à Genève. Le canton du Valais occupe le haut du classement avec 20 fermes.

Les Grisons gagnants

En outre, quatre exploitations bénéficiaires se trouvent dans la commune de Surses (GR), ce qui constitue la plus grande concentration en Suisse. Un des heureux bénéficiaires grisons s'appelle Gion-Franzestg Schaniel, pour qui «la réforme agricole de 2014 a été comme un six à la loterie pour nous». Les paiements directs représentent désormais deux tiers de ses revenus de son exploitation de 90 hectares.

La réforme agricole de 2014 a fait en sorte que le critère de la superficie détermine désormais le montant du paiement direct, ce qui a favorisé l’augmentation de la taille des grandes exploitations comme aux Grisons. Le Conseil fédéral veut rectifier le tir, raison pour laquelle il propose de limiter ses subventions. (nxp)