Lundi, lors de la visite d’Alain Berset à Sion, de nombreuses photos ont montré le conseiller fédéral proche de sa délégation, des autorités valaisannes ou de journalistes. Résultat: les réseaux sociaux se sont enflammés, raconte «Le Nouvelliste» ce mercredi. Quoi? Pour lutter contre le coronavirus il interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et martèle qu’il faut rester à deux mètres de son prochain et ne le respecte pas?

Par la voix de son porte-parole, le ministre de la santé fait amende honorable et reconnaît le problème dans le quotidien valaisan. «Il est arrivé à quelques reprises en Valais que la distance sociale ne soit pas respectée. Personne n’est parfait, cela peut se produire, c’est humain», admet Christian Favre.

«Très brefs instants»

Le porte-parole précise que la distanciation n’a pas été respectée «uniquement lors des déplacements entre les différents sites visités et pour quelques très brefs instants». Et ajoute «travailler constamment à l’amélioration des dispositifs lors des déplacements sur le terrain».

Également concernée, la conseillère d’Etat valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten reconnaît également ce non respect. «Ce n’était jamais plus de quinze minutes et uniquement à l’extérieur», note-t-elle, affirmant cependant habituellement respecter scrupuleusement les consignes.

«Le Nouvelliste» précise tout de même qu'une distance sociale non respectée pendant moins de quinze minutes et en extérieur n’est pas une excuse aux yeux de la loi. En clair: un policier aurait pu théoriquement amender tout ce beau monde…

R.M.