Dans son traditionnel bilan de fin d’année, le WWF a présenté vendredi les gagnants et les perdants la prospérité animale en 2019. Le mérou et l’ours blanc sont KO, tandis que le chacal doré et le bison sont OK. Constat global: «Les changements climatiques, l’agriculture industrielle et le braconnage menacent d’innombrables espèces animales». Le rapport «Planète Vivante» révèle qu’à l’échelle mondiale, les populations de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont reculé en moyenne de 60% entre 1970 et 2014.

Pas un modèle

«La Suisse n’est pas un modèle en la matière: elle fait partie des pires acteurs du recul de la diversité des espèces», relève le WWF. Ainsi, «aucun autre pays au monde ne présente une part d’espèces menacées aussi importante» que la Suisse.

Plus d’un tiers des espèces de végétaux, d’animaux et de champignons sont en danger dans notre pays. Le classement établi par le WWF a pour but de favoriser la prise de conscience face à la diminution de la diversité des espèces.

Vincent Donzé