Les automobilistes doivent s'armer de patience au Gothard. Un bouchon de 11 km s'est formé vendredi après-midi devant le portail nord du tunnel routier.

Les voyageurs en direction du sud doivent compter avec une perte de temps estimée à une heure et 50 minutes, a indiqué vendredi le TCS. En direction du nord, entre Quinto et Airolo, le bouchon est de 5 km et le temps d'attente est d'environ une heure. (ats/nxp)