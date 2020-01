Une première, dans une eau stagnante, puis deux autres dans des feuilles mortes, de l'autre côté d'une passerelle... Une promenade le long d'un bras de la Suze l'atteste: les bouteilles de rosé continuent de flotter à Bienne, deux mois après le coup de gueule de ceux qui les repêchent dans un barrage, à la Villa Ritter, un centre d'animation-jeunesse.

En deux ans, pas moins de 800 flacons vides ont été repêchés dans une retenue d'eau aménagée dans la rivière. Le vin qui a été bu est un rosé de Gamay romand. Un vin de pays embouteillé à La Tour-de-Trême (FR), connu des restaurateurs qui s'approvisionnent chez Prodega avec leur carte de membre.

Bouteilles consignées

Ce rosé est vendu actuellement 3 fr. 95 le demi-litre. Pourquoi jeter dans une rivière des bouteilles consignées, alors qu'il suffit de rapporter une caisse vide quand on en prend une pleine? La police et la voirie sont sur l'affaire et Prodega a été contacté. Mais le mystère n'a toujours pas été percé.

Certains matins, l'équipe de la Villa Ritter retire de l'eau jusqu'à 15 bouteilles avant l'ouverture du centre, mais des flacons passent assurément la retenue sans être interceptés.

Leur message posté sur Facebook le 25 octobre dernier reste donc d'actualité: «Est-ce que quelqu'un sait ce que nous pourrions faire pour faire cesser ces dépôts de bouteilles dans la rivière?».

Lematin.ch/Vincent Donzé