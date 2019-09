Le succès de la nouvelle série d'événements «tell» réjouit tout particulièrement les organisateurs. Plus d'un millier de personnes ont participé aux discussions portant sur les chances, les risques, les espoirs et les inquiétudes liées à la numérisation, a indiqué mardi soir l'organisation digitalswitzerland dans un communiqué.

«Nous sommes agréablement surpris par l'ouverture et l'intensité des discussions» lors de ces sortes de brainstorming géants, a indiqué Diana Engetschwiler, cheffe générale du projet de la troisième Journée du digital, citée dans le communiqué. Il faudra maintenant analyser le contenu de ces débats, qui feront l'objet d'un rapport.

Listes d'attente en Suisse romande

D'autres «tells» se sont déroulés en Suisse romande. A Lausanne, les discussions affichaient déjà complet avant la journée et il y avait de longues listes d'attente, se sont félicités les organisateurs. Il en allait de même à Yverdon (VD) et Genève.

Au bout du lac, les discussions ont tourné autour du futur de l'employabilité et de la formation. Les conseils administratifs des membres de l'Union des villes genevoises ont adopté la première charte des valeurs numériques des villes genevoises. Ce texte institue un cadre de valeurs destiné à guider et à rassembler l'action des communes urbaines dans leurs démarches en matière de transition numérique.

Lausanne s'est pour sa part penché sur le futur des médias, la mobilité, la cyber-sécurité à travers l'e-sport et l'e-commerce, la SmartCity ou encore l'éducation. Quant aux Yverdonnois, ils se sont intéressés à leur cyber-identité et ont abordé les thèmes des monnaies virtuelles et de l'intelligence artificielle.

