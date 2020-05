Les accidents se sont produits tôt le matin, a indiqué vendredi la police cantonale argovienne. Vers 6h30, le conducteur d'une automobile a signalé à la police une collision avec un bus des transports publics. Il a précisé que le chauffeur a poursuivi sa route sans se préoccuper des dégâts.

Perte de mémoire ?

Un peu plus tard à son arrivée près de la gare de Muri, le chauffeur s'est annoncé à la police après avoir constaté des dégâts sur son bus. Il a dit à la patrouille qu'il ne se souvenait pas d'avoir heurté un autre véhicule.

Permis retiré

Les policiers ont pu établir que le chauffeur a provoqué plusieurs petits accidents durant le trajet. Deux voitures, une camionnette et deux murs de maisons ont été endommagés. Il n'y a pas eu de blessé. On ne sait pas si le bus transportait des passagers. Les enquêteurs n'ont pas encore pu déterminer la cause de ces accidents. Un problème médical du chauffeur n'est pas exclu. Le conducteur du bus a dû remettre son permis aux policiers. (ats/Le Matin)