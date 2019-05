Réaction de Baier

Freddy Buache avait une telle passion, une telle énergie pour transmettre le cinéma. Il vivait, il narrait l'histoire du cinéma de l'intérieur et toujours avec rigueur, raconte Lionel Baier.



«Je l'ai eu comme professeur quand j'étais étudiant à l'Université de Lausanne», relate Lionel Baier, réalisateur et enseignant de cinéma à l'ECAL. Il se souvient de Freddy Buache, assis au premier rang, dans la salle du Cinématographe, qui demandait d'un geste à l'opérateur de lancer un extrait et qui criait lorsque ce dernier se trompait: «Il connaissait les extraits, à l'image près».



Pour Lionel Baier, Freddy Buache a eu une importance majeure pour le cinéma, peut-être sous-estimée parce qu'il n'était pas un créateur. «Il fait partie des pères fondateurs des cinémathèques, comme Henri Langlois à Paris. Il a milité dès les années 40 et 50 pour qu'on se rende compte que le cinéma devait être préservé», a-t-il dit à Keystone-ATS.