Un empanada à la ratatouille planté sur sa fourchette, le photographe français Yann Arthus-Bertrand (73 ans) a célébré la Saint-Martin à l'Auberge Saint-Hubert de Mormont, un trois étoiles de Courchavon (JU(. «La fête du cochon sans cochon, c'est génial!» s'est-il exclamé au coeur de la fête ajoulote.

Un végétarien à la fête du cochon? «C'est la première Saint-Martin végétarienne du Jura!», rigole l'ancien politicien Pierre Kohler, qui présente dans son musée de Porrentruy une rétrospective de la terre vue du ciel par YAB.

Aux fourneaux, le fils du conseiller national Jean-Paul Gschwind (PDC) a vu double: la gelée de ménage côté restaurant face l'aspic de légumes côté salle, le boudin face à l'empanada, les atriaux contre les champignons et la choucroute vs les lentilles.

«Merci beaucoup d'avoir mangé végétarien ce soir», a déclaré Yann Arthus-Bertrand aux meilleurs contributeurs du musée Popa de Porrentruy, réunis autour de lui pour un menu végétarien imposé par Pierre Kohler, qualifié de «Greta suisse» par son hôte... Le photographe a quitté la table en croisant les sommelières qui servaient le coup du milieu à la damassine. Pas par ennui, mais pour animer une succession de visites de son exposition.

À Porrentruy, avant toute chose, Yann Arthus-Bertrand a pris le temps de visiter une installation de biogaz qui produit de la chaleur et de l'électricité en traitant des lisiers et des fumiers. De l'usine, la vue sur un vaste champ de cannabis thérapeutique l'a estomaqué. Mais le photographe n'était pas là pour prendre des clichés d'en haut.

Pour ses visiteurs, Yann Arthus-Bertrand a mis son habit de journaliste. Il a décrypté pour eux les 98 images exposées au Musée de l'art optique fondé par Pierre Kohler, dont son célèbre coeur de Voh croqué en 1992 en Nouvelle-Calédonie. «On a perdu la bataille contre le changement climatique», a-t-il prévenu, en promettant de ne bientôt plus prendre l'avion, lui qui pilote des montgolfières.

Sur trois étages, les animaux sauvages ont droit aux grandes salles. Les images de bêtes de rente, vu leur format réduit, sont placées dans un couloir. Pour «Le Matin», Yann Arthus-Bertrand s'est penché sur «Cochon Blanc de l'Ouest », un portrait d'un animal de deux ans.

Puis il a accepté de répondre à quelques questions:

Le cochon blanc que vous avez photographié en 1990, vous le mangeriez en 2019

«Cela ne me dérangerait pas du tout de manger un animal qui a été élevé d'une façon normale! Des animaux tenus à l'extérieur et pas entassés les uns sur les autres. Savez-vous de quelle surface dispose un cochon pour vivre sa vie? De 0,8 m2! Il ne va vivre que trois mois, mais moi, je veux manger un animal qui a vécu un an, heureux à courir dans les champs...»

On est au coeur de la Saint-Martin...

«Qu'un cochon soit élevé pour être mangé ne me dérange pas, à condition qu'il soit tué d'une façon correcte. Qu'on ne fasse pas 300 kilomètres pour le conduire à l'abattoir, où il sera abattu d'une façon épouvantable. On les fait souffrir en les élevant comme ça. Un cochon, c'est super intelligent, hyper malin! Il mérite le respect et une belle vie...»

Mais tout est bon dans le cochon...

«J'adorais les abats, les pieds de porcs, les oreilles de cochon grillées. Mais j'ai fait le choix de ne plus manger de viande.»

Les paysages que vous photographiez d'en haut sont-ils façonnés par l'élevage moins que par l'agriculture?

«Le problème, c'est que dans les usines à cochons, qu'on ne voit pas forcément en Suisse, les bêtes sont nourries avec du soja brésilien. Cochons, vaches, volaille: 60% de l'élevage français dépend du soja brésilien. On gueule contre le président brésilien à cause de la déforestation, mais dès qu'on mange de la viande industrielle, on contribue quelque part à cette déforestation.»

Mais...

«Attendez! Il y a une grosse différence avec l'animal qui est produit sur place. Problème: le cochon a toujours été un animal qu'on a produit dans des endroits clôturés, entre des murs. On ne l'a jamais beaucoup respecté, voilà. On ne respecte pas assez les animaux, avec tout ce qu'ils nous ont donné.»

Où se situe la bascule qui vous a rendu végétarien?

«C'est le moment où l'activiste que tu es sait que l'élevage industriel est responsable en grande partie des gaz à effet de serre. J'ai continué à prendre l'avion, j'ai continué à conduire ma bagnole, je n'ai fait que des conneries, mais j'essaie de changer. À 73 ans, c'est le temps, je suis en retard...»

Vincent Donzé