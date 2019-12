Aujourd'hui, c’est le dernier vendredi 13 de l’année. Mais cette date de bon augure fait valser le chiffre 13. En 2019, seul septembre et décembre ont été honorés par le calendrier d’un jour faste, alors que certaines années en comptent jusqu’à quatre. Et pourtant, entre celui de septembre et le 13 décembre, exactement treize semaines se sont écoulées. Ce n’est pas tout. Il faudra encore attendre 13 semaines avant la venue du prochain vendredi de chance, le 13 mars. Mais là le charme est rompu. Treize semaines plus tard, le vendredi tombe sur le chiffre 12, celui du mois de mai.

Que de 13! «Des clients qui ont l’habitude de jouer à l’avance, précise Alain Zwahlen, gérant du Kiosque du Théâtre à Lausanne, vont livrer leurs bulletins aujourd’hui. Comme c’est un vendredi, jour de tirage de l’Euro Millions, le célèbre jeu de tirage rencontre un vif succès. Mais pas seulement, tous les jeux de la Loterie Romande, comme les billets à gratter, sont concernés.»

Deux exemples à placer sous le sapin ou à consommer tout de suite. Le premier, Joyeuses Fêtes, le jeu à gratter festif de fin d’année, propose pour une mise de 30 francs une panoplie de lots qui s’échelonnent de 30 à 100'000 francs. Histoire d’augmenter les chances, deux jeux sont présents, un jeu de symboles et un jeu bonus. Si vous avez découvert tous les symboles d’une même ligne du jeu 1, vous gagnez une fois le montant lui correspondant. Et pour chaque lettre dévoilée sous les 30 étapes du parcours, grattez la même lettre chaque fois que vous la trouvez dans les six mots du Jeu Bonus.

Il sent bon le Chocolat Chaud

Le second sent bon les effluves hivernaux. Chocolat Chaud, c’est son nom, a la particularité d’être un billet à gratter olfactif. Cette année, il rappelle la boisson idéale après une journée d’hiver sur les pistes ou simplement dehors quand le thermomètre s’est mis en chute libre. Pour une mise de 5 francs, il peut rapporter jusqu’à 50'000 francs. Pour jouer, rien de plus simple: pour chacun des numéros gagnants découverts après grattage, il suffit de le comparer avec «Vos Numéros» et vous gagnez le montant indiqué en dessous. Vous avez quatre gains possibles par billet

Il ne vous reste plus qu’à tenter votre chance. Visiblement les astres sont aujourd’hui de votre côté.