Six détenus ont été testés positifs pour la tuberculose dans l'établissement pénitentiaire Saxerriet à Salez (SG). Ils sont porteurs de la bactérie, mais ils ne sont pas malades. La maladie a été diagnostiquée au début de l'année chez un autre détenu.

Le directeur de la prison, Martin Vinzens, a confirmé vendredi une information du site en ligne 20min.ch. Au début du mois de janvier, la tuberculose a été diagnostiquée chez un détenu nouvellement arrivé. L'homme a été immédiatement isolé et soigné. Il s'est rétabli et n'est plus dans la prison.

Un contrôle mené en collaboration avec la Ligue pulmonaire du canton de St-Gall a révélé la présence de la bactérie chez six autres détenus. Ils sont «uniquement porteurs de la bactérie et ne sont pas considérés comme contagieux», a déclaré Martin Vinzens à Keystone-ATS. Ils sont traités avec des antibiotiques.

Selon le directeur de la prison, aucune tuberculose pulmonaire ouverte n'a été confirmée parmi les détenus ou les membres du personnel. (ats/nxp)