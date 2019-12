Un demi-million de francs: voilà la coquette somme investie par la commune de Cornaux, dans le canton de Neuchâtel, pour élargir une canalisation hydraulique et ainsi éviter les inondations dans les champs et jardins en cas de crue. L'ouvrage du Bois-Rond sert aussi à protéger la cimenterie Juracime et la raffinerie de Cressier (NE).

Mais ces efforts financiers ont été réduits à néant par un seul mammifère, relate «ArcInfo» lundi. En effet, le nouveau niveau du canal ne convenait pas à l'un de ses habitants: un castor. Celui-ci a donc entrepris de construire des barrages afin de rétablir le débit qu'il souhaitait, ce qui ne fait pas les affaires des agriculteurs du coin ni de l'administration. Un élu et paysan propose d'ailleurs de déplacer l'animal et de poser des treillis, indique le quotidien.

Sauf que le castor et son habitat sont protégés depuis les années 1960 par une loi fédérale, après que l'espèce a été décimée pour sa viande et sa fourrure, poursuit «ArcInfo». En outre, les constructions ingénieuses de cet animal créent des conditions idéales au développement de la biodiversité, des grenouilles aux libellules notamment.

Seule solution à disposition de la commune pour ménager la chèvre et le chou: passer des tuyaux de canalisation à travers les barrages. Ce qui nécessitera un nouveau crédit.