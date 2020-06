Malgré une pause maussade de quelques jours, la saison des grillades bat son plein. Elles sont à l'origine de 400 accidents domestiques et 500 accidents en plein air chaque année en Suisse. Pour les limiter, la Suva propose ses recommandations.

Les accidents de grillades coûtent 3 millions de francs par an aux assureurs, indique lundi la Caisse nationale d'assurance accident. Ils sont d'abord le fait d'hommes, davantage attirés par cette activité: seuls 24% des personnes accidentées sont des femmes.

Les jeunes se blessent davantage en utilisant un barbecue ailleurs que chez eux, alors que les plus de 40 ans commettent plus d'accidents à la maison. Sans surprise, les brûlures figurent en tête des blessures les plus fréquentes. Environ 60% d'entre elles surviennent lors de grillades à domicile. Mains, tête, bras et jambes sont les parties du corps les plus touchées.

Distance de sécurité, à l'abri du vent

L'utilisation inadéquate du barbecue entraîne un risque particulièrement élevé de blessures. La Suva recommande donc d'installer le grill sur une surface stable et non inflammable. Sa distance avec des matériaux inflammables doit être d'au moins un mètre.

Il doit se trouver en plein air ou sur un balcon, jamais dans un espace clos ou peu aéré. Il est recommandé de protéger le barbecue du vent, afin que la fumée s'évacue sans danger. Il faut aussi surveiller les enfants et les animaux qui se trouvent à proximité. La personne chargée de la grillade doit confier cette surveillance à un autre adulte. Responsable de la sécurité des autres, elle doit rester près du barbecue.

Au gaz ou au charbon de bois

Avec un grill à gaz, il est important de ne pas laisser échapper du gaz lors du remplacement de la bouteille. Des tuyaux défectueux ou inadaptés aux bouteilles de gaz suisses sont une autre source de danger. Après la grillade, il faut couper complètement l'alimentation en gaz. Les bouteilles de gaz doivent être stockées verticalement et à l'extérieur, jamais dans un endroit mal aéré ni une cave.

Pour un barbecue au charbon de bois, le risque d'accident est surtout lié à une utilisation inappropriée d'un allume-feu liquide. Il vaut mieux utiliser des cubes allume-feu, observe la Suva. En éteignant le barbecue, il faut s'assurer que les braises aient bien refroidi. (ats/Le Matin)