Trois initiatives

Le Grand Conseil genevois soutient le Conseil d'Etat dans sa démarche en faveur d'une meilleure adéquation entre les primes maladie et les coûts des prestations. Les députés ont accepté jeudi de déposer trois initiatives cantonales en ce sens auprès de l'Assemblée fédérale.



Le rapport et la résolution au sujet de ces initiatives ont été approuvés à l'unanimité. Tous les partis ont appelé à plus de transparence. Selon le PDC, ces initiatives «coulent de source». Elles s'inscrivent dans la suite des combats menés, selon le MCG. Les socialistes se demandent toutefois comment ces textes vont trouver des majorités.



Ces projets d'initiatives cantonales avaient été présentés conjointement mercredi par les exécutifs des cantons de Genève et de Vaud qui suivaient les Tessinois dans cette voie. Les trois d'initiatives demandent aux Chambres de modifier la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie.