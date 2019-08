Combien de jeunes, arrivés à l'âge de 16 ans, n'ont jamais été dans une autre partie du pays ? Combien de petits Vaudois n'ont jamais goûté de vrais Schnitzel (escalope) de l'autre côté de la Sarine ? La Suisse est un pays, certes, mais les cantons sont fortement cloisonnés dans leur système éducatif. C'est pour dépasser ces barrières que la Confédération soutient des projets d'échange depuis 2017. Tous les jeunes devraient au moins une fois dans leur scolarité avoir fait un séjour dans une autre partie du pays.

Des échanges accessibles à tous

Depuis deux ans, l'agence Movetia est le centre de compétences national pour favoriser ces rencontres. Elle a lancé la plate-forme «match & move», un outil qui facilite la recherche de classes partenaires, qui s'adresse autant aux enseignants, qu'aux élèves, parents et autorités scolaires. «L'idée de cette plateforme, explique son directeur Olivier Tschopp, c’est oser l'échange. Plus il y aura d'offres et de demandes, plus l'échange sera démystifié et accessible à tous».

Question de moyens

Pour les jeunes adolescents, c'est une occasion de connaître presque un autre monde, sa couleur, son ambiance, sa cuisine et sa langue. «Un échange, note le directeur, c’est non seulement un pas de géant dans la maîtrise de la langue, mais aussi une marche vers l’autonomie, la compréhension du monde et ses différences... Et une ligne dans le CV : du multipack !»

En deux ans, Movetia a réussi à relancer l'intérêt pour ses échanges, qui sont autant une aventure personnelle qu'une idée basique pour cultiver la cohésion nationale. Mais il y a encore de la marge. En 2018, 2 % seulement des élèves avaient participé à un échange. Certains cantons comme le Valais, Genève ou Berne se sont montrés plus dynamiques que d'autres.

Contrats entre classes

Pour cela, il faut que les milieux scolaires prennent la chose à cœur. Olivier Tschopp précise la stratégie: «L'idée c'est de partir d'un contact entre deux classes, entre deux enseignants motivés, pour progressivement étendre la responsabilité de l'échange à un groupe d’enseignants et à l'école dans son entier, l'objectif c'est d'installer durablement ces partenariats dans le système et leur donner une plus-value».

Des efforts à décupler

A l'heure actuelle, la Confédération met 500 000 francs par année pour soutenir ses programmes d'échanges, une somme jugée bien trop insuffisante pour parvenir à l'objectif fixé plus haut. L'année prochaine, le Parlement devra décider d'une enveloppe plus conséquente dans le message pour la culture des années 2021-2024. D'aucuns estiment qu'il faudrait y investir dix fois plus pour arriver des résultats tangibles.