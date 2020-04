Le Conseil fédéral veut faire baisser la consommation d'électricité des nouveaux appareils électriques. Il a décidé mercredi de modifier l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique en ce sens, qui permettra également l'apparition d'une nouvelle étiquette-énergie.

Cette révision reprend dans le droit suisse les nouvelles prescriptions de l'Union européenne (UE) plus sévères en matière d'efficacité énergétique dans le domaine des installations et appareils fabriqués en série. La législation en vigueur pour les appareils de réfrigération et les congélateurs ne sera en revanche pas modifiée car elle est déjà plus stricte que les nouvelles dispositions de l'UE.

Cette modification permettra de faciliter le commerce avec l'UE et bénéficiera au final au consommateur. Les appareils à faible efficacité énergétique, qui génèrent donc des coûts élevés sur l'ensemble de leur cycle de vie, ne seront plus disponibles sur le marché.

Nouvelle étiquette-énergie

L'étiquette-énergie sera également adaptée à partir de mars 2021. Le système actuel qui va de A+++ à D manque de clarté. L'échelle originelle allant de A à G va ainsi être réintroduite dans l'UE, système que la Suisse pourra reprendre.

La barre sera sensiblement plus haute pour ce qui est de l'efficacité énergétique, un appareil classé aujourd'hui en A va passer dans la catégorie B ou C. Cette mesure s'accompagnera de nouvelles exigences concernant l'indication de la consommation d'énergie dans les documents de vente et dans la publicité.

Les changements prévus en Suisse entreront en vigueur, pour certains, le 15 mai et, pour les autres, au début ou au cours de l'année 2021. Seront notamment concernés les lave-vaisselle, les lave-linge, les lampes et luminaires, les dispositifs d'affichage électroniques, les transformateurs, les moteurs, les serveurs, les blocs d'alimentation, les appareils de chauffage à air et le matériel de soudage.

Fin 2019, les fabricants, les importateurs, les commerçants et les représentants des organisations de protection du consommateur directement concernés ont été invités à donner leur avis. Ils se sont montrés favorables aux modifications proposées et à l'alignement du droit suisse sur le droit européen. (ats/nxp)