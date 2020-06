Le cigognes, indiquent les CFF, aiment avoir une bonne vue d’ensemble de leur environnement. Elles construisent donc leurs nids en hauteur, ce qui permet également de dénicher plus facilement de la nourriture pour leurs petits.

Résultat, à Schwerzenbach, dans le canton de Zurich, ces oiseaux ont bâti trois nids sur des pylônes de lignes de transmission des CFF. Seul hic, l’un des nids était trop proche d’un isolateur et ses occupants risquaient l’électrocution.

Une opération a donc été menée pour remédier à la menace. Les CFF, propriétaires de l’installation, Axpo, l’exploitant, ont pris conseil auprès de l'expert en cigogne Max Zumbühl et ont été soutenus par le service local de la pêche et de la chasse, la fondation Greifensee et la société Cigogne Suisse.

Nouveau nid et camion nacelle

La suite? Un nouveau nid a été concocté. Grâce à un camion nacelle, les deux cigogneaux ont ensuite été récupérés et placés dans leur nouvelle demeure. Puis le nid avec sa structure en bois a été placé en haut du pylône, à quelques mètres de l’ancien mais en sécurité. Et enfin l’ancien a été détruit pour être sûr que les cigognes ne soient pas tentées d’y réemménager. (Voir galerie ci-dessus)

Une demi-heure plus tard, les parents étaient de retour auprès de leurs petits et la famille semblait avoir adopté son nouveau chez-soi.

R.M.