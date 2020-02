Plus de 17% de l'aide de la Chaîne du Bonheur, soit quelque cinq millions de francs, sont allés à des projets en Suisse l'an dernier. Cela représente le total le plus élevé dépensé par la Fondation dans un seul pays.

Le total des dons employés a atteint plus de 29 millions de francs en 2019, a indiqué la Chaîne du Bonheur dans un communiqué vendredi. Elle a soutenu l'an passé plus de six millions de personnes à travers 37 pays dans les domaines de l'aide d'urgence, de la reconstruction, du relèvement économique, de l'aide à l'enfance et de l'aide sociale.

En Suisse, les dons sont allés à des projets d'aide dans des domaines comme la prise en charge et la protection des enfants victimes de violence familiale, la réinsertion professionnelle et sociale des jeunes en rupture. Les personnes qui ont subi d'importants dégâts à la suite de catastrophes naturelles, comme les habitants de Bondo (GR), n'ont pas été oubliés.

Et à l'étranger

À l'étranger, les dons ont principalement servi à financer des projets en faveur des Rohingya au Bangladesh avec 4 millions de francs et des victimes du tsunami de 2018 en Indonésie. Les populations touchées par la guerre au Yémen et le cyclone Idai au Mozambique ont également reçu de l'aide, grâce à l'argent récolté en Suisse.

Toujours à l'étranger, la Fondation a utilisé son fonds d'aide à l'enfance pour soutenir 20 projets réalisés dans 15 pays. Avec ses partenaires sur place, elle a ainsi contribué à améliorer le sort de plus de 475'000 enfants.

34,7 millions de francs de dons collectés

L'an dernier, la Fondation a lancé des appels aux dons pour les victimes de la guerre au Yémen, les populations touchées par le cyclone Idai au Mozambique et les femmes dans les crises oubliées. En Suisse, elle a participé aux opérations Cœur à Cœur et Ogni Centesimo Conta pour les enfants victimes de violence familiale en Suisse.

Les fonds collectés ont totalisé plus de 20 millions de francs. La Fondation a en outre reçu des legs non affectés pour plus de 14,69 millions de francs. En 2018, la Chaîne du Bonheur avait récolté 32,2 millions et 38,1 en 2017.

Transition numérique

La Chaîne du Bonheur a saisi l'occasion de sa 250e collecte consacrée aux femmes dans les crises oubliées pour promouvoir le don numérique. Elle a testé de nouvelles solutions de dons électroniques pour atteindre de nouveaux donateurs comme les plus jeunes. La Fondation est parvenue à toucher plus de 25% de dons générés par voie numérique. (ats/nxp)