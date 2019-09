Le 11 août dernier, une fillette française de 6 ans et un Genevois de 37 ans domicilié en Valais étaient emportés par une lave torrentielle à Chamoson. Les parents de Lisa, la petite disparue, redoutent aujourd’hui l’arrêt des recherches. Marion et Stéphane ont donc décidé de s’exprimer publiquement sur le drame pour la première fois. Un témoignage digne et bouleversant publié ce mardi par «Le Nouvelliste».

«Si nous prenons la parole aujourd’hui, c’est parce que nous craignons que les recherches de notre fille et notre ami puissent s’arrêter. Nous pouvons accepter que ces recherches deviennent plus ponctuelles mais pas leur arrêt avant que tout ait été entrepris pour les retrouver, en demandant par exemple et si besoin de l’aide à la France», débute le couple de Français dans quotidien valaisan.

«Nous avons besoin de ce dernier adieu»

Marion et Stéphane expliquent qu’il leur est impossible de débuter un travail de deuil sans le corps de la petite disparue. «Il est inconcevable que nous ne retrouvions pas Lisa. Inconcevable que nous laissions notre petite fille là-bas», lâchent-ils. «Nous avons besoin de ce dernier adieu, besoin de lui établir une sépulture pour pouvoir avancer.»

Les parents de Lisa décrivent leur quotidien comme un «enfer» ou «un cauchemar qui n’en finit plus». «À la maison, tout nous rappelle que notre fille est partie. La raison sait qu’elle ne reviendra mais pas nous avons parfois l’impression qu’elle sera là. Avec son sourire, sa joie de vivre, à attendre son papa pour le coucher, à faire la course avec son frère», racontent-ils dans «Le Nouvelliste».

Les parents de la petite Lisa, enfin, tiennent à remercier les sauveteurs comme les habitants de Chamoson, qu’ils décrivent comme «solidaires» et «formidables». Et notent: «Les chercheurs ont souvent les larmes aux yeux de ne pas avoir de réponse à nous donner.»

R.M.