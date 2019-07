Dès le week-end prochain, les températures vont prendre l’ascenseur. Et elles devraient culminer mercredi de la semaine prochaine. Une nouvelle canicule? «Il est trop tôt pour parler d’une éventuelle canicule, mais la situation est à surveiller», écrit MétéoSuisse – qui lâche quand même le mot.

Du côté de MeteoNews, la prudence est également de mise. Mais la prévision est un peu plus directe: «La chaleur pourrait devenir caniculaire dès dimanche et durant une bonne partie de la semaine prochaine. À confirmer toutefois», peut-on lire.

«Forte chaleur certaine, canicule possible»

Pour les spécialistes, plus d’une semaine, c’est trop loin pour avancer des certitudes. Reste que l’état de canicule soit atteint ou pas, on peut bel et bien déjà être sûr qu’on va transpirer.

En France, la Chaîne Météo parle d’un «épisode possiblement caniculaire». «Forte chaleur certaine, canicule possible», résume «Le Parisien», en se basant sur les prévisions de Météo France. À partir de dimanche, est-il indiqué, l’air chaud devrait remonter par le sud du pays «avant de se généraliser en milieu de semaine prochaine».

Météo France publie une carte des températures prévues mercredi de la semaine prochaine. L’indice de confiance n’est que de 3 sur 5. Mais à la frontière suisse, partout du nord au sud – régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes – s’affichent de «jolies» maximales de 37 degrés…

Supérieur à la norme saisonnière

En Suisse, MeteoNews se contente pour l’instant d’indiquer «plus de 30 degrés dès samedi». MétéoSuisse table sur des «températures supérieures à la norme saisonnière» et prévoit pour l’instant, pour dimanche, 30 degrés à Genève ou Lausanne, 32 à Sion. Puis le mercure devrait grimper les jours qui suivent.

Mais que ceux qui n’aiment pas la chaleur se rassurent tout de même: la vague de chaleur à venir n’atteindra pas les sommets étouffants de celle de juin.